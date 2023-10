Do Hamasu przyłączyła się mniejsza organizacja bojowa ze Strefy Gazu: Islamski Dżihad. Deifa wezwał jednak do poparcia akcji zbrojnej także Palestyńczyków zamieszkałych na (okupowanym przez Izraelczyków) Zachodnim Brzegu Jordanu oraz w samym Izraelu. Gdyby do tego faktycznie doszło, oznaczałoby to bardzo poważne wyzwanie dla Netanjahu. Około 1/4 spośród 10 milionów mieszkańców Izraela to Palestyńczycy. Na Zachodnim Brzegu mieszka ich około 3 milionów a w Strefie Gazy dalsze 2 miliona. Mowa więc łącznie o 7,5 milionie osób, tyle samo, ile żyje Żydów w Izraelu.

Rezerwiści mogą odmówić Netanjahu

Deifa wezwał jednak także do podjęcia działań zbrojnych Irak, Syrię i Liban. To trzy kraje, gdzie Iran ma poważne wpływy. Teheran wspiera zaś Hamas. Nie da się więc wykluczyć, że chodzi o koordynowaną przez Irańczyków akcję.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kalendarium konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami Palestyński ruch islamistyczny Hamas rozpoczął w sobotę największy od lat atak na Izrael, wystrzeliwując ze Strefy Gazy serię rakiet i wysyłając bojowników przez granicę.

Jair Lapid, przywódca izraelskich opozycji, ogłosił poparcie dla rządu Netanjahu. Jednak atak następuje w wyjątkowo złym momencie dla Izraela. Znaczna część ludności protestuje od miesięcy przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości przez oskarżanego o korupcję premiera. Uważa, że to zagrożenie dla demokracji. Mnożą się sygnały, że część rezerwistów nie chce stawić się do wojska, którym kieruje Netanjahu wsparty przez ugrupowanie ultra-konserwatywne.