Morze Czarne: Eksplozja w pobliżu tureckiego statku towarowego

Takie informacje przekazała agencji Reutera strona turecka i kapitan statku.



Eksplozja na Morzu Czarnym: To nie była mina?

Turecka agencja żeglugi podała, że do eksplozji doszło ok. 15-20 metrów za statkiem "Kafkametler", który zmierzał do portu Izmaił z portu Batumi. Do eksplozji doszło, gdy statek mijał wybrzeże Rumunii.



Po eksplozji statek kontynuował żeglugę w stronę portu docelowego, do którego miał dostarczyć przewożony ładunek.



Nie ma dowodów, by źródłem eksplozji była mina morska.