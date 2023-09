Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 576 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden, w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział, że pierwsza partia czołgów Abrams trafi na Ukrainę w przyszłym tygodniu.

Amerykańska stacja w informacji o obietnicy przekazania ATACMS powołuje się na trzech urzędników z Pentagonu oraz przedstawiciela Kongresu. Źródła, które wolały pozostać anonimowe, nie przekazały, kiedy rakiety zostaną dostarczone ani kiedy zostanie ogłoszony publiczny komunikat w tej sprawie.

Reklama

Ukraina od miesięcy przekonywała Amerykanów do przekazania systemów rakietowych ATACMS o zasięgu do 300 km. Dałyby one Kijowowi możliwość uderzania w rosyjskie linie zaopatrzenia, linie kolejowe oraz miejsca dowodzenia i kontroli daleko za frontem. Dla Rosjan stanowiłoby poważny, gdyż np. cały Krym (łącznie z Flotą Czarnomorską) mógłby się znaleźć w zasięgu ukraińskich wyrzutni.

Czytaj więcej Polityka Zełenski chce zdążyć zawrzeć porozumienia przed wyborami w USA Ukraiński przywódca udał się do USA nie tylko po rakiety i wsparcie finansowe. Chce przyśpieszyć zawarcie dwustronnych porozumień z Ameryką i innymi państwami, które podpisały się pod wileńską deklaracją G7.

Urzędnicy z Pentagonu, na których powołuje się NBC News, podkreślają, że Stany Zjednoczone nie posiadają dużych zapasów rakiety ATACMS, ponadto część doradców Joe Bidena sprzeciwiała się dostarczeniu tej broni Ukrainie w obawie, że doprowadzi to do „eskalacji” wojny.