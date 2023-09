-To do nich należy podejmowanie decyzji o tym, co może być najbardziej skuteczne w przywracaniu ich integralności terytorialnej. Zgodnie z naszą własną polityką, nie zachęcamy ani nie zezwalamy na używanie naszych systemów uzbrojenia poza Ukrainą. Ale ponownie, jest to decyzja Ukrainy - mówił.

MSZ Niemiec: Ukraina ma prawo się bronić przed Rosją

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock wskazała, że ewentualne obawy przed atakami na terytorium Rosji nie są argumentem przy rozważaniu dostarczenia Ukrainie broni dalekiego zasięgu, ponieważ kraj ten ma prawo się bronić.

- Argumentem jest to, że istnieją delikatne kwestie, które należy wyjaśnić, zwłaszcza w przypadku naszego systemu Taurus, i nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Dlatego rząd federalny, minister obrony, kanclerz i ja rozmawialiśmy o tym przy wielu okazjach w ostatnich tygodniach i wielokrotnie wyjaśnialiśmy, że prowadzimy intensywne dyskusje i zastanawiamy się, co możemy zrobić - powiedziała minister.

Dzień wcześniej "Wall Street Journal" poinformował, że Stany Zjednoczone są bliskie dostarczenia Ukrainie ATACMS i rozważają ograniczoną liczbę pocisków.

Niemcy nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie pocisków Taurus, ale ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba jest przekonany, że to tylko "kwestia czasu".