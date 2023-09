G20. Konsensus w sprawie deklaracji przywódców. Także w sprawie Ukrainy

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 563 22 lutego 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę. Amerykańskie media informują, że administracja Joe Bidena jest bliska decyzji o wysłaniu taktycznych systemów rakietowych dalekiego zasięgu (ATACMS) na Ukrainę.

Wcześniej nie było zgody co do sformułowań dotyczących wojny na Ukrainie.

Reklama

Kraje zachodnie, domagające się zdecydowanego potępienia Rosji, zgodziły się co do sformułowania, ale Rosja zablokowała kompromis, który „w innym przypadku byłby do zaakceptowania dla wszystkich innych” – powiedział agencji Reuters dyplomata UE.

We wcześniejszym 38-stronicowym projekcie końcowego oświadczenia, do którego dotarł Reuters, akapit „sytuacja geopolityczna” pozostał pusty. Państwa G20 zgodziły się co do 75 innych akapitów obejmujących takie kwestie, jak globalny dług i kryptowaluty po zmiany klimatyczne.

G20 podzielona w sprawie Ukrainy

Grupa jest głęboko podzielona w sprawie wojny na Ukrainie – kraje zachodnie nalegają na zdecydowane potępienie Rosji w Deklaracji Przywódców, podczas gdy inne domagają się skupienia się na szerszych kwestiach gospodarczych.