Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 547 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy twierdzi, że Rosja szuka najemników na wojnę z Ukrainą w Azji środkowej.

- Co do śmierci w katastrofie lotniczej Jewgienija Prigożyna nie będę się wypowiadał czy to przypadek, czy nie, myślę że wszyscy Polacy są sobie w stanie odpowiedzieć na to sami - odparł Morawiecki.

Mateusz Morawiecki: Po śmierci Jewgienija Prigożyna Grupa Wagnera może być jeszcze bardziej niebezpieczna

- Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt: mianowicie kwestia bezpieczeństwa. Nadzór nad Grupą Wagnera przechodzi bezpośrednio pod prezydenta Putina - kontynuował.



- Niech sobie każdy teraz odpowie na to pytanie: czy Grupa Wagnera, która jest dziś na Białorusi stanowi większe czy mniejsze zagrożenie. Bo dla mnie to jest pytanie retoryczne - zaznaczył.