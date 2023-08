Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina otrzyma niemieckie pociski dalekiego zasięgu? Niemiecki rząd bada możliwość przekazania Ukrainie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Taurus z magazynów niemieckich sił zbrojnych w najbliższych miesiącach - pisze "Der Spiegel".

Wśród zwolenników Wolnych Demokratów, również wchodzących w skład koalicji rządowej, poparcie dla dostarczenia rakiet Taurus wynosi 56 proc. Zdania są równo podzielone wśród socjaldemokratów (42 proc. za, 42 proc. przeciw) i centroprawicowej opozycji CDU/CSU (45 proc. za, 48 proc. przeciw).

Najniższy poziom poparcia odnotowano wśród wyborców skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec – 18 proc.

Rakiety Taurus mają być zmodyfikowane

Rakiety Taurus należą do najnowocześniejszego uzbrojenia Sił Powietrznych Niemiec. Pod względem właściwości Taurus jest podobny do pocisków Storm Shadow dostarczanych Ukrainie przez Wielką Brytanię i Francję (znanych jako SCALP).

Dzięki nowocześniejszemu silnikowi rakieta jest w stanie razić cele jeszcze dalej, do 500 kilometrów, bez wchodzenia samolotu w przestrzeń powietrzną przeciwnika. Taurus leci z prędkością prawie 1000 km/h i na bardzo małej wysokości, poniżej 50 metrów nad ziemią, przez co jest trudny do wykrycia przez radary.

Spiegel informuje, że obecnie trwają tajne negocjacje z przedstawicielami przemysłu obronnego w sprawie dostaw rakiet, gdyż kanclerz Olaf Scholz chce wprowadzić w rakietach modyfikacje techniczne, aby uniemożliwić Kijowowi uderzenie na terytorium Rosji inne niż okupowany przez Rosję Krym.