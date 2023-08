"Alternatywnie Putin może chcieć powrotu Grupy Wagnera do Rosji, aby zniszczyć lub przebudować Grupę Wagnera" - spekuluje think tank. ISW przypomina, że Putin apelował do dowódców Grupy Wagnera 26 lipca, by ci wrócili walczyć na Ukrainie w szeregach rosyjskiej armii. "Apel Putina może wskazywać, że Kreml zamierza przeorganizować siły Grupy Wagnera i podporządkować je resortowi obrony Rosji" - pisze think tank. Jednak, jak zauważa, apel Putina nie spotkał się z pozytywnym odbiorem.



ISW pisze też, że Putin może chcieć utrzymać Grupę Wagnera jako niezależną siłę, która walczyłaby na Ukrainie, chociaż - jak pisze think tak - nic nie wskazuje, by miało tak się stać.