Izraelski minister obrony grozi zniszczeniem Libanu. W samoobronie

Galant skierował swoje ostrzeżenie do Hezbollahu i libańskiego rządu. Jak mówił Izrael nie zawaha się zaatakować Libanu jeśli sam zostanie zaatakowany.

Minister obrony Izraela do Libanu: Nie popełnijcie błędu

Po spotkaniu z przedstawicielami izraelskich sił zbrojnych minister apelował, by Hezbollah i władze Libanu "nie popełniły błędu". - Nie chcemy wojny, ale jesteśmy gotowi bronić naszych obywateli, naszych żołnierzy, naszej suwerenności - podkreślił.

- Nie zawahamy się użyć całej naszej siły, by zaatakować każdy metr (zajmowany przez Hezbollah) i Liban (...) i wrócić Liban do epoki kamienia - dodał. Zaznaczył, że Izrael dokona takiego ataku jeśli będzie to konieczne, by bronić Izraela w przypadku konfliktu.



Galant powiedział, że Hezbollah i inni przedstawiciele Libanu mogliby błędnie sądzić, że mogą sobie pozwolić obecnie na testowanie Izraela ze względu na kryzys wewnętrzny w tym kraju i fakt, że 10 tys. rezerwistów odmówiło służby w armii protestując przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości forsowanej przez rząd Beniamina Netanjahu.