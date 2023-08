Kaczyński komentuje incydent ze śmigłowcami: Putin i Łukaszenko są bezradni

"Skrajnie niemądry" miałby być zdaniem Kaczyńskiego Radosław Sikorski, który w dzisiejszym wpisie na Twitterze sugerował, że "naruszające polskie niebo ruskie rakiety i uzbrojone białoruskie helikoptery należy zestrzeliwać".

To z kolei komentarz do naruszenia 1 sierpnia przestrzeni powietrznej RP przez dwa białoruskie śmigłowce. Incydent zaowocował wezwaniami charge d'affairs obydwu krajów do MSZ w Warszawie i w Mińsku, bo Białoruś uznała polskie oskarżenia za "naciągane".



Kaczyński lekceważy incydent

- To była trwająca krótko prowokacja. Prowokacje zza naszej wschodniej granicy są i będą, ale my nie damy się zastraszyć - powiedział Kaczyński w rozmowie z PAP.