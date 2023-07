- Krym, podobnie jak reszta Ukrainy, będzie wolny - wolny od wszelkiego rosyjskiego zła, od rosyjskich rakiet i każdego rosyjskiego okupanta. Rosja przegrywa tę wojnę i żadna rakieta jej nie uratuje - zapowiedział Zełenski.

Minister obrony Ołeksij Reznikow zapowiedział w wywiadzie dla CNN, że Siły Obronne Ukrainy będą nadal uderzać na okupowany przez Rosję Krym i most krymski, ponieważ jest to konieczne do zniszczenia logistyki wroga.

Prezydent Wołodymyr Zełenski uważa, że most krymski jest uzasadnionym celem dla Ukrainy, ponieważ okupanci używają go do transportu broni.