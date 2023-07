Rosja obwinia Ukrainę o „atak terrorystyczny” po tym, jak dwa drony spadły na Moskwę

Domniemany atak dronami na Moskwę nastąpił po tym, jak Wołodymyr Zełenski obiecał „odwet” na Rosji w odpowiedzi na atak na katedrę w Odessie, w którym zginęła jedna osoba, a ponad 20 zostało rannych.

Regularne ataki dronów na Moskwę

Najgłośniejszy atak dronów na Moskwę, wymierzony w Kreml, miał miejsce wczesnym rankiem 3 maja, kilka dni przed obchodzonym przez Rosję Dniem Zwycięstwa. Rosyjscy urzędnicy w tym czasie zapewniali, że drony zostały przechwycone i zniszczone, zanim mogły spowodować obrażenia. Od tego czasu drony kilkakrotnie nadlatywały nad Moskwę, nie powodując większych zniszczeń.

Dwa drony zostały zwalczone przez środki walki elektronicznej nad Nową Moskwą, przedmieściami moskiewskiej stolicy - informuje agencja TASS, powołując się na rosyjskie służby.

Ukraina nie przyznała się do tych ataków wprost, dając jednak do zrozumienia, że jest za to odpowiedzialna.