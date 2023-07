Zapytany w czwartek na Aspen Security Forum, co znajduje się na szczycie listy potrzeb Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa, Andrij Jermak, szef biura Zełenskiego, powiedział: "Moja odpowiedź będzie bardzo prosta. W tym momencie jest to bardzo jasne i zrozumiałe. Potrzebujemy i czekamy na decyzje w sprawie ATACMS".

Od zeszłego roku Waszyngton podawał kilka powodów, dla których się wstrzymywał się ze zgodą. Odmowa początkowo koncentrowała się na obawach, że Ukraina może wystrzelić pociski dalekiego zasięgu na terytorium Rosji, eskalując konflikt w konfrontację USA-Rosja. Moskwa publicznie stwierdziła, że nawet dostarczenie broni przekroczyłoby czerwoną linię.

Niezależnie od gróźb Moskwy, obawy te wydają się ustępować. Administracja Bidena stwierdziła, że jest usatysfakcjonowana publicznymi oświadczeniami i pisemnymi zobowiązaniami Kijowa do nieużywania broni dostarczanej przez USA do atakowania Rosjan poza granicą. Chociaż urzędnicy prywatnie przyznają, że doszło do pewnych naruszeń, mówi się, że Ukraina w dużej mierze wywiązała się z tych obietnic.

Wielka Brytania i Francja dostarczyły ostatnio pociski manewrujące o zasięgu około 220 km - prawie trzy razy większym niż to, co było wcześniej dostępne dla Ukrainy, ale o około 80 km mniejszym niż zasięg ATACMS - po skoordynowaniu swoich decyzji ze Stanami Zjednoczonymi.

ATACMS to prawie dwutonowe pociski kierowane. Każdy z nich ma 4 metry, 60 cm średnicy i kosztuje prawie 1,5 miliona dolarów. Po raz pierwszy zaprojektowane w latach 80-tych, były używane przez armię zarówno w wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 roku, jak i w inwazji na Irak w 2003 roku.