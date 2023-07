Suski: Nie potrzebuję pieniędzy z KPO. Mnie na chleb wystarczy to, co mam

- Ja nie chcę pieniędzy z KPO, nie potrzebuję. Mnie na chleb wystarczy to, co mam - stwierdził poseł Marek Suski dopytywany przez dziennikarza TVN24 Radomira Wita o to, czy chce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, na który to fundusze zablokowała Unia Europejska.