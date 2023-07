Podatnik ma prawo do 100 proc. odliczenia podatku od wydatków na pojazd samochodowy spełniający ustawowe warunki także za okres od przyjęcia go do używania do dokonania odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. O ile nie dokonywano w nim żadnych zmian i przez cały czas był użytkowany tylko do czynności opodatkowanych.