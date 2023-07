Walki na Ukrainie: Rosjanie atakują na północnym wschodzie, ukraińskie czołgi - w stepach

Obecnie nie wiadomo, ile wojsk znajdujących się w pobliżu linii frontu rzeczywiście bierze udział w ataku.

Rosyjski atak na Kupiańsk

Główne, rosyjskie natarcie prowadzone jest na Kupiańsk i w kierunku rzeki Oskoł, którą Ukraińcy przekroczyli jesienią ubiegłego roku, ścigając uciekających Rosjan. Atakowanych jest dziewięć miejscowości leżących na jej wschodnim brzegu i jeszcze dwie na południe od nich, w pobliżu lasów otaczających od zachodu okupowaną Kreminną.

„Ciężko się bronić mając za plecami rzekę. (…) To jakby siedzieć w pułapce” – pisze jeden z zachodnich analityków. Jednak do tej pory Rosjanom udało się zająć tylko część „ziemi niczyjej” – strefy między pozycjami obu stron, niekontrolowanej dotychczas przez nikogo.

- Jeśli oni naprawdę zebrali tam tyle wojska, to będzie świetna okazja do wypróbowania amerykańskiej amunicji kasetowej – stwierdził z kolei jeden z Ukraińców. Tego rodzaju pociski rozrzucają ładunki na dużej powierzchni i są bardzo groźne dla dużych zgrupowań wojsk znajdujących się na niewielkiej przestrzeni. Amerykańska amunicja będzie musiała zastąpić lotnictwo, które ukraińska armia ma zbyt słabe, by używać w różnych miejscach frontu naraz.

Chaos wśród rosyjskich spadochroniarzy

Spośród sześciu rosyjskich brygad i dywizji atakujących w rejonie Kupiańska (Ukraińcy twierdzą, że zebrano tu bardzo dobre jednostki) połowa to oddziały spadochroniarzy. Tymczasem ten rodzaj rosyjskich wojsk pogrąża się stopniowo w coraz większym chaosie, co może odbić się na przebiegu operacji nad Oskołem.

W ciągu ostatnich kilku dni rosyjski Sztab Generalny zdymisjonował podobno dwóch dowódców dywizji powietrzno-desantowych i jednego dowódcę brygady. Można się domyślać, że zarzucano im wspieranie buntu najemników Jewgienija Prigożyna. Ale prawdziwą przyczyną jest chęć osłabienia pozycji dowódcy rosyjskich wojsk desantowych, gen. Michaiła Teplinskiego. Popularny wśród żołnierzy armii najeźdźczej jest obecnie faktycznym jej dowódcą.