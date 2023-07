Walki na wschodzie Ukrainy. Ukraińcy chwalą się zniszczeniem najnowszego rosyjskiego czołgu

Bezpieczny kredyt 2% to kula u nogi na lata. Mocne obwarowania

Z kredytem 2% wiążemy się na 10 lat. Co to na prawdę oznacza? W tym czasie nie można sprzedać skredytowanego mieszkania, ani go wynająć, prowadzić w nim działalności gospodarczej czy nabyć inne mieszkanie bądź dom.