Think tank o skutkach ataku na Most Krymski: Rosjanie będą mieli problem

"Rosyjscy turyści uciekając z okupowanego Krymu prawdopodobnie zwiększyły ruch i utrudniły logistykę rosyjskiej armii z Krymu na tyły (frontu) w obwodach zaporoskim i chersońskim" - czytamy w analizie.

ISW odnotowuje też, że ukraińskie służby odmawiają komentarza w sprawie swojego udziału w ataku na Most Krymski. Jednocześnie think tank przypomina, że Most Krymski i obiekty wojskowe na okupowanym Krymie są uprawnionymi celami dla Ukrainy. Wszystkie te cele znajdują się na terytorium, które społeczność międzynarodowa uważa za część Ukrainy.

Kontrofensywa na południu: Rosyjski generał Iwan Popow już wcześniej skarżył się na zaopatrzenie

Think tank zauważa, że do zakłócenia szlaków zaopatrzenia rosyjskiej armii na południu Ukrainy dochodzi w momencie, gdy na południu trwa ukraińska kontrofensywa. ISW pisze, że Most Krymski jest jednym z dwóch głównych szlaków zaopatrzenia dla rosyjskiego zgrupowania walczącego na Ukrainie - drugi szlak biegnie przez okupowane części obwodów donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego i jest to obecnie jedyny szlak zaopatrzenia dla rosyjskich wojsk na południowej Ukrainie.

Zaopatrzenie jednostek 58. Armii jeszcze się pogorszy, jeśli ruch pojazdów cywilnych będzie zakłócał ruch na drogach na zapleczu ukraińskiego frontu

W związku z tym - jak czytamy w analizie ISW - zaopatrzenie rosyjskich wojsk na południu Ukrainy ucierpi na uszkodzeniu Mostu Krymskiego w krótkiej i średniej perspektywie czasowej. Think tank przypomina przy tym, że już wcześniej zdymisjonowany dowódca walczącej w zachodniej części obwodu zaporoskiego 58. Armii, gen. Iwan Popow skarżył się, że jego żołnierze otrzymują niewystarczające zaopatrzenie (mówił m.in. o zbyt małej ilości amunicji artyleryjskiej). Teraz - jak ocenia ISW - zaopatrzenie jednostek 58. Armii jeszcze się pogorszy, jeśli ruch pojazdów cywilnych będzie zakłócał ruch na drogach na zapleczu ukraińskiego frontu.