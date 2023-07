Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 506 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że kolejne państwa dołączają do krajów gwarantujących bezpieczeństwo Ukrainie.

Associated Press pisze w swoim raporcie, że tysiące ukraińskich cywilów jest przetrzymywanych w całej Rosji i na okupowanych przez nią terytoriach, w różnych ośrodkach, od nowych skrzydeł w rosyjskich więzieniach po mokre piwnice. Większość nie ma statusu w prawie rosyjskim.

A Rosja planuje przetrzymywać ich tysiące więcej. Dokument rządu rosyjskiego, uzyskany przez AP, datowany na styczeń, przedstawiał plany utworzenia 25 nowych kolonii więziennych i sześciu innych aresztów na okupowanej Ukrainie do 2026 roku.

Ma to być wynik rosyjskiej wizji przedłużającej się wojny, która wbrew oczekiwaniom Moskwy nie skończyła się w ciągu kilku dni lub tygodni.

Ponadto prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w maju dekret zezwalający Rosji na wysyłanie ludzi z terytoriów stanu wojennego, które obejmują całą okupowaną Ukrainę, do krajów, w których nie ma stanu wojennego, takich jak Rosja. Ułatwia to deportację w nieskończoność Ukraińców, którzy stawiają opór rosyjskiej okupacji, w głąb Rosji, co miało miejsce w wielu przypadkach udokumentowanych przez AP.