Rosjanie będą dłużej w rezerwie. Moskwa rzuci do walki 55-letnich szeregowych?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 506 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że kolejne państwa dołączają do krajów gwarantujących bezpieczeństwo Ukrainie.

Maksymalny wiek rezerwistów w różnych kategoriach przedłużono o pięć lat.

Reklama

Rosja będzie mogła dłużej wcielać do armii rezerwistów

W efekcie szeregowi i marynarze będą pozostawać w rezerwie do ukończenia 40 lat, podoficerowie - do 50 lat, a kadeci i oficerowie - do 55 lat.



Z kolei wiek rezerwy mobilizacyjnej ma zostać przedłużony dla oficerów starszych - do 65 lat, dla oficerów młodszych - do 60 lat, a dla żołnierzy niższych szarż - do 55 lat.