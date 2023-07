Sondaż: Mimo że Rosja grozi bronią atomową, Rosjanie sprzeciwiają się jej użyciu

Czytaj więcej Dyplomacja Tajne rozmowy między Rosjanami a Amerykanami w sprawie Ukrainy Grupa byłych wysokich rangą urzędników bezpieczeństwa narodowego USA przeprowadziła tajne rozmowy z wpływowymi Rosjanami, którzy są blisko Kremla, w tym z szefem MSZ Siergiejem Ławrowem. Celem jest rozpoczęcie negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie - informuje NBC News. MSZ Rosji zaprzecza tym doniesieniom.

Sondaż: Na użycie broni atomowej zgadza się 16 proc. Rosjan

Jednak rosyjskie społeczeństwo biernie – ale jednak – nie zgadza się na jej użycie. Według najnowszych badań socjologicznych 74 proc. Rosjan jest przeciw jej stosowaniu do wygrania wojny z Ukrainą. 11 proc. uważa, że można, a jeszcze 5 proc. – że w przypadku „groźby przegranej” w wojnie. – Wojna agresywna nie może być przyjmowana jako ludowa (ciesząca się powszechnym poparciem – red.) – uważał jeszcze w lutym niezależny politolog Abbas Galliamow.

Inni wskazują, że dla samej Rosji zakończy się żałośnie nie tylko konflikt atomowy, ale groźba jego rozpętania. „Sama próba balansowania na krawędzi wojny jądrowej doprowadzi w Rosji do społecznej dynamiki znacznie potężniejszej niż obserwowana w czasie prigożynowskiego buntu” – sądzi politolog Michaił Troickij. Wtedy zaś, pod koniec czerwca, setki tysięcy ludzi rzuciły się do wykupywania biletów na pociągi i samoloty z Rosji – gdziekolwiek za granicę. Panice zwykłych mieszkańców towarzyszyła ucieczka przedstawicieli elit własnymi samolotami jak najdalej od Moskwy, do której zmierzali najemnicy.

„Gdy tylko ludzie poczują, że wydarzenia wpływają nie tylko na ich dobrobyt, ale i na fizyczne bezpieczeństwo, zaczną działać szybko, niekontrolowanie i co najważniejsze masowo. (…) Doprowadzi to do paniki. A ona będzie miała niszczące skutki dla dużych, rosyjskich miast” – przestrzega Troickij.