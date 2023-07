- Ale rozumienie przez Rosję kwestii bezpieczeństwa i gwarancji bezpieczeństwa opiera się na zrozumieniu prawa międzynarodowego, które obejmuje Kartę Narodów Zjednoczonych i cały pakiet dokumentów opracowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ – powiedziała.

Odnosząc się do dowodów na to, że Rosja naruszyła prawo międzynarodowe w trwającym prawie półtora roku konflikcie, Zacharowa zrzuciła winę na Ukrainę, mówiąc: - Zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że na Ukrainie prawo międzynarodowe jest łamane. Naprawdę popieram to stwierdzenie, ale pytanie brzmi, kiedy doszło do naruszenia prawa międzynarodowego. Zostało naruszona w 2014 roku, kiedy w stolicy Ukrainy, Kijowie, przeprowadzili niekonstytucyjny zamach stanu.