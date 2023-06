Bunt Prigożyna. Niepowstrzymany rajd wagnerowców na stolicę Rosji

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 486 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Jewgienij Prigożyn wypowiedział wojnę rosyjskiemu Ministerstwu Obrony.

Według niepotwierdzonych informacji, kolumna „wagnerowców” minęła miejscowość Jelec.

Ponad 250 kilometrów dalej na północ oddziały rosyjskiej armii minują mosty na rzece Oce i szykują się do obrony. Żołnierzy przywieziono tam około południa. Teraz fortyfikują swoje pozycje przy mostach przez Okę koło Sierpuchowa, Kaszyry i Kołomny.

Nie wiadomo, którą drogę marszu wybiorą najemnicy. „Podstawowa i najpotężniejsza broń Wagnera to szybkość. Póki nasi dobrotliwi dowódcy decydują, gdzie uderzyć wagnerowcy już sto kilometrów dalej na północ roznoszą przeszkody ze śmiesznych ciężaróweczek wypełnionych piaskiem. Na drogach nie ma min, mosty otwarte, do wielu jednostek wojskowych w ogóle nie wysłano rozkazów, co mają robić. I tak ze wszystkim” – opisuje jeden z rosyjskich blogerów wojskowych, lojalny wobec Kremla.