Girkin zauważył też, że wojsko negocjuje z Prigożynem co oznacza, że traktuje go jak równego sobie, a to z kolei - jak pisze - oznacza utratę władzy przez władze Federacji Rosyjskiej. "Władza, która nie zachowuje się jak władza, przestaje być władzą" - ocenił.



O 8 rano Girkin podał, że jednostki Grupy Wagnera "bez oporu" weszły do Woroneża. "Jeśli ostatnie informacje o wejściu jednostek Wagnera do Woroneża potwierdzą się, to następnym przystankiem jest Moskwa" - ocenił.

"(Władimir) Putin wciąż milczy" - podsumował Girkin.