Przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin twierdzi, że Delichmanow "żyje i ma się dobrze"

Tymczasem deputowany do Dumy, Dmitrij Kuzniecow, powołując się na przewodniczącego Dumy, Wiaczesława Wołodina, oświadczył, że Delichmanow przebywający w strefie działań wojennych "żyje i ma się dobrze".



"Wołodin powiedział nam to o naszym koledze: 'Właśnie z nim rozmawiałem, Żyje i ma się dobrze. Życzymy mu zdrowia'" - napisał Kuzniecow na swoim kanale w serwisie Telegram.



Z kolei inny deputowany do Dumy, Jewgienij Rewenko, na swoim kanale w serwisie Telegram poinformował, że Wołodin na początku sesji Dumy "wezwał dziennikarzy, aby ostrożnie podawali niezweryfikowane informacje (...)".

RIA podaje, że Apti Alaudinow. czeczeńskiego batalionu „Achmat” napisał na kanale Telegram, że wycofuje swoich bojowników z pozycji w rejonie Marijinki (obwód doniecki), po otrzymaniu rozkazu od Kadyrowa, by "znaleźć za wszelką cenę i zabrać" ze strefy działań wojennych Delichmanowa.



"Całkowicie wycofuję jednostki stacjonujące w rejonie Marijinki, kierujemy się w rejon incydentu z Delichmanowem. Otrzymałem rozkaz od Ramzana Kadyrowa, by odnaleźć go (Delichmanowa - red.) za wszelką cenę i wydostać go, niezależnie od kosztów. Rozkaz jest jasny" - napisał Alaudinow.



Na południu Ukrainy, na linii frontu przebiegającej w rejonie pogranicza obwodu zaporoskiego i donieckiego, trwają walki w ramach prowadzonej przez Ukraińców od 4 czerwca kontrofensywy.