Wojna na Ukrainie. Rosjanie podają, że zdobyli ukraińskie czołgi Leopard i wozy Bradley

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 475 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden przedłużył o rok obowiązywanie obecnych sankcji wobec Białorusi. Wołodymyr Zełenski mówi o sukcesach kontrofensywy.

Resort kierowany przez Siergieja Szojgu poinformował, że wszystkie zdobyte przez Rosjan pojazdy są produkcji zachodniej. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony, chodzi o niemieckie czołgi Leopard i amerykańskie bojowe wozy piechoty Bradley.

Część pojazdów miała włączone silniki, co, według Rosjan, świadczy o tym, że bitwa trwała krótko, a "załogi wozów bojowych Sił Zbrojnych Ukrainy uciekły z gotowego do walki sprzętu". Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że co najmniej jeden z pojazdów miał uszkodzoną gąsienicę.

"Żołnierze jednostek grupy Wostok przeprowadzają inspekcję wrogich czołgów i bojowych wozów piechoty zdobytych w bitwie" - napisało w komentarzu do nagrania rosyjskie Ministerstwo Obrony.