Oficjalnie: Pierwsza zdobycz Ukraińców w kontrofensywie. Odbili wieś Błahodatne

Ukraińska armia wyzwoliła wieś Błahodatne, położoną na granicy obwodów donieckiego i zaporoskiego. To pierwszy znany efekt ukraińskiej kontrofensywy.

Foto: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine