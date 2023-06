Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 468 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainie. Rosjanie twierdzą, że zniszczyli czołgi leopard odpierając ukraińską ofensywę w obwodzie zaporoskim.

Kadyrow, przemawiając 5 czerwca, ogłosił, że dowodzi znacznym oddziałem 70 000 czeczeńskich żołnierzy służących w nieujawnionych formacjach rosyjskiej armii.

Chociaż Kadyrow przyznał, że rosyjski "głównodowodzący", w domyśle prezydent Władimir Putin, ma większą wiedzę w tej kwestii, chciał przypomnieć wszystkim o zdolności czeczeńskich jednostek do radzenia sobie z tym, co nazwał "terrorystami", którzy mogą przeniknąć do obwodu białogrodzkiego.

"Retoryczny zwrot Kadyrowa w kierunku sugerowania zaangażowania sił czeczeńskich w obwodzie biełgorodzkim może sugerować chęć uchronienia swoich sił przed angażowaniem się w walkę w trudniejszych sektorach frontu" - stwierdzili analitycy amerykańskiego think tanku ISW.