Pieskow mówił też, że celem Rosji jest "wykluczenie takiego rozszerzenia Sojuszu, aby bezpośrednio zbliżył się on do granic Rosji" co obejmuje uniemożliwienie rozszerzenia NATO o Ukrainę.



Zdaniem rzecznika Kremla członkostwo Ukrainy w NATO byłoby "głównym źródłem problemów na lata".



- Wiele europejskich państw (...) jest tego świadomych, ale, niestety, Waszyngton rozkazuje i płaci za muzykę w NATO. Europejskie państwa, niestety, są tylko posłusznymi instrumentami w tej orkiestrze - dodał.