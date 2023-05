Były rosyjski deputowany i opozycjonista Ilja Ponomariow w Polsat News odniósł się do tego, co wydarzyło się w obwodzie biełgorodzkim, gdy wkroczyły tam rosyjskie oddziały wspierające Ukrainę. Jego zadaniem „Rosję da się dobić”. - Jak nasze oddziały ruszą na Moskwę, to tam wszyscy pouciekają - stwierdził.