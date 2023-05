Ukraiński ekspert: F-16 zmienią równowagę sił. Su-35 bez szans w bliskiej walce

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 453 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy Rosjanie mieli przeprowadzić atak rakietowy na Dniepr.

W Kijowie już panuje przekonanie, że Ukraina otrzyma samoloty wielozadaniowe F-16?

Wygląda na to, że załatwienie tej sprawy jest bardzo bliskie. Mieliśmy już do czynienia z koalicją państw, które przekazują czołgi. W sprawie przekazania F-16 jest zgoda polityczna na Zachodzie, pozostają sprawy techniczne do rozwiązania. Proces ruszył i tego już nie da się zatrzymać.

Rozumiem, że Ukrainie zależy na czasie, by nie trwało to latami.

Oczywiście, że tak. To jak z urodzeniem dziecka, znamy termin porodu, ale można go nieznacznie przyspieszyć. Wszystkim w Kijowie zależy, by proces ten trwał jak najkrócej się da. Różne krążą opinie co do tego, kiedy Ukraina otrzyma pierwsze samoloty. Przez 15 lat szkoliłem pilotów i moim zdaniem potrwa to około sześciu miesięcy. Mówimy o pilotach, którzy już mają doświadczenie i doszkalają się. To specjalna kategoria załóg lotniczych, które dobiera się do wykonania skomplikowanych zadań. A już trzeba myśleć o kolejnych załogach, by móc otrzymać kolejne dostawy maszyn. Na razie mówi się o dwóch eskadrach F-16, to około 25-30 samolotów.