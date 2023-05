Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński o rzezi wołyńskiej: Nie chodzi o to, by coś Ukrainie narzucić

Gdybyśmy dzisiaj chcieli sprowadzać relacje polsko-ukraińskie wyłącznie do relacji historycznych, to nie jest to właściwe - mówił w rozmowie z Radiem Zet wiceszef MSZ, Paweł Jabłoński.