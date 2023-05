Bachmut. Bezsensowny triumf rosyjskiej armii

„Intensywność ostrzałów niewidziana od czasu drugiej wojny światowej” – podsumował amerykański generał Barry McCaffrey, obecnie pracujący w think tanku Council on Foreign Relations.

„Żadnego Bachmutu (Rosjanie) nie zdobyli, bo Bachmutu już nie ma. Zamiast niego jest »ruski świat«: dymiące gruzowiska, ani jednego całego domu, ani jednego żywego mieszkańca, na ulicach i podwórkach opalone strzępy odzieży, zabawek, mebli. Cuchnie padliną (ludzką i zwierzęcą). W tym »ruskim świecie« nie ma prądu, wody, kanalizacji, za to jest mnóstwo min-pułapek” – pisał w internecie jeden z ukraińskich żołnierzy, który wcześniej opuścił miasto.

Mimo to prezydent Władimir Putin ogłosił, że nagrodzi wszystkich rosyjskich zdobywców miasta, wymieniając przy tym „wagnerowców” i Grupę Wagnera, przez wiele krajów uznawanych za organizację terrorystyczną. Ale rosyjskie telewizje ogólnokrajowe nie poinformowały o ostatecznym zdobyciu Bachmutu, o który walki trwały od sierpnia ubiegłego roku. Zginęło w nich więcej rosyjskich żołnierzy, niż miasto miało mieszkańców (ok. 70 tys.). Za to obecnie ukraińskie oddziały odbijają zalesione pasy wzgórz ciągnące się na północ i południe od niego, co wkrótce może doprowadzić do osaczenia rosyjskiego garnizonu, a na pewno znacznie ułatwi ostrzeliwanie go.

– Strategicznie Bachmut jest nieistotny, niezależnie od tego, jak wielu ludzi obecnie próbuje wymyślić jego wartość wojskową. A opowieści o „ważnym skrzyżowaniu dróg” to zwykły nonsens – podsumował walki włoski analityk wojskowy Thomas Teiner.

W sumie więc nie wiadomo, po co zaczął się szturm powiatowego miasta (skoro nie miało znaczenia) i dlaczego się skończył (mim, że nie zdobyto go w całości). W tej ostatniej sprawie część niezależnych rosyjskich dziennikarzy sądzi, że to właściciel najemników postanowił opuścić miasto, by ostatecznie nie zniszczyć swych sił najemniczych. A są mu potrzebne, miał bowiem podpisać intratny kontrakt w Afryce. Podobno zawarł go z sudańskimi siłami parlamentarnymi RSF, które od kwietnia walczą z wojskami rządowymi.

Moskwa utrzymuje oficjalne stosunki z Chartumem, ale Prigożynowi to nie przeszkadza. Na razie na pewno przesyła do Sudanu broń i najemników z Republiki Środkowoafrykańskiej, ale pojawiły się informacje, że również z Ukrainy. Na froncie zamierza pozostawić tylko „elementy niepotrzebne”.