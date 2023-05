Wojna na Ukrainie może stać się kolejnym zamrożonym konfliktem. USA się do tego przygotowują

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 449 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 17 na 18 maja doszło do kolejnego ataku rakietowego Rosji na Kijów.

Portal Politico informuje, że opcje omawiane w administracji prezydenta Joe Bidena dotyczące długoterminowego zamrożenia konfliktu obejmują ustalenie potencjalnych linii, których Ukraina i Rosja zgodziłyby się nie przekraczać, ale które nie musiałyby być oficjalnymi granicami. Rozmowy na ten temat miały miejsce w różnych agencjach amerykańskich i w Białym Domu.

Jest to scenariusz, który może okazać się najbardziej realistyczny w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę, że ani władze w Kijowie, ani Moskwie nie wydają się skłonne do przyznania się do porażki.

Staje się on również coraz bardziej prawdopodobny w obliczu rosnącego w administracji poczucia, że nadchodząca ukraińska kontrofensywa nie spowoduje całkowitego wyparcia rosyjskich wojsk.