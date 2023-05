Rosja: Ługańsk zaatakowany brytyjskimi pociskami

Brytyjski minister obrony Ben Wallace powiedział, że rakiety mogą być użyte na terytorium Ukrainy, co oznacza, że otrzymał zapewnienia z Kijowa, że nie zostaną one użyte do atakowania celów znajdujących się w granicach Rosji uznanych na arenie międzynarodowej.

Rosyjskie ministerstwo poinformowało, że pociski trafiły w fabrykę polimerów i zakład przetwórstwa mięsnego.