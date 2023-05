Ukraina oskarża Rosję o "faktyczne wstrzymanie" porozumienia zbożowego

"Ukraina kategorycznie nie zgadza się na rosyjskie próby mające na celu wstrzymanie rejestracji statków i ich inspekcji, w ramach funkcjonującego porozumienia. Czekamy na stanowisko ONZ i Turcji" - podkreśla ukraiński resort.

Porozumienie zbożowe zostało zawarte 22 lipca 2022 roku między ONZ, Turcją, Rosją a Ukrainą. Na jego mocy na Morzu Czarnym otwarty został szlak dla statków towarowych przewożących ukraińską żywność.

Na dziś na wodach terytorialnych Turcji czeka na inspekcję 90 statków z czego 62 to statki z ładunkiem Fragment oświadczenia ukraińskiego Ministerstwa Infrastruktury

Porozumienie, które było już przedłużane, wygasa 18 maja a Rosja sygnalizuje, że może nie zgodzić się na jego kolejne przedłużenie w związku z zarzutami, że jego uczestnicy nie realizują dotyczącej Rosji części porozumienia, dotyczącej ułatwienia transportu rosyjskiej żywności i nawozów.

Rosja domaga się, żeby rosyjski bank rolniczy „Rossielhozbank” został ponownie podłączony do systemu SWIFT. Domaga się zniesienia sankcji nałożonych na eksport do Rosji maszyn rolniczych, części zamiennych oraz serwisowania sprzedanego do Rosji sprzętu rolniczego przez producentów. Międzynarodowe korporacje ubezpieczeniowe znów miałyby ubezpieczać rosyjskie statki, które miałyby otrzymać dostęp do zamkniętych dla nich portów. Rosjanie domagają się też od ONZ, by zaatakowana przez nich Ukraina wznowiła pracę rurociągu, którym od czasów ZSRR przesyła amoniak z zakładów produkujących nawozy w Togliatti w Rosji do ukraińskiej Odessy. Stamtąd rosyjski amoniak miałby trafiać na światowe rynki przez ukraińskie porty.