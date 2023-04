Opublikowane tajne dokumenty Pentagonu wskazują na szeroki konflikt wśród rosyjskich władz

Dokument nie podaje danych o ofiarach, które Ministerstwo Obrony rozpowszechnia wewnątrz rządu. Ostatni raz resort publicznie ujawniło liczbę ofiar śmiertelnych we wrześniu, kiedy minister obrony Siergiej Szojgu powiedział, że od początku wojny zginęło 5 937 rosyjskich żołnierzy.

Amerykańscy urzędnicy szacowali wcześniej rosyjskie straty na około 200 tys. żołnierzy. Z innego opublikowanego dokumentu wynika, że Rosjanie od lutego ponieśli od 189 500 do 223 000 ofiar, w tym do 43 000 zabitych w akcji, w porównaniu do 124 500 do 131 000 ofiar ukraińskich, w tym do 17 500 zabitych.

Dokumenty dostarczają również szczegółów na temat bardzo publicznego sporu, w którym Jewgienij Prigożyn oskarżył rosyjskich urzędników wojskowych o wstrzymanie pilnie potrzebnej amunicji dla swoich najemników z grupy Wagnera. Putin próbował osobiście rozwiązać spór, wzywając Prigożyna i Szojgu na spotkanie, które prawdopodobnie miało miejsce 22 lutego. "Spotkanie prawie na pewno dotyczyło, przynajmniej częściowo, publicznych oskarżeń Prigożyna i wynikającego z nich konfliktu z Szojgu" - zapisano w raporcie.