Iran pochwalił się nowym dronem kamikadze dalekiego zasięgu

Gen. Kouhestani, cytowany przez państwową agencję Fars stwierdził, że bezzałogowiec o nazwie Me’raj 532 ma zasięg wynoszący 450 kilometrów. Dodał, że dron kamikadze, zaprojektowany i wyprodukowany przez „młodych irańskich ekspertów”, jest w stanie osiągnąć pułap 12 tys. stóp, czyli ponad 3,5 km, i utrzymywać się na nim przez trzy godziny.



- Dzięki swojej 50-kilogramowej głowicy dron może uderzać we wskazane cele z dużą dokładnością. Dodatkowo konstrukcja drona sprawia, że jest on łatwy w przygotowaniu do startu, co skraca czas jego przygotowania oraz zwiększa szybkość reakcji i użytkowania, oraz może zostać wystrzelony z dowolnego pojazdu – kontynuował Kouhestani.

Generał zapowiedział też, że dzięki pracom kierowanej przez niego jednostki ds. badań, w niedalekiej przyszłości do floty bojowej dołączą kolejne drony - bojowe, treningowe i kamikadze.