Zmarł Marek, polski wolontariusz, działający na terenie Ukrainy w ramach inicjatywy pomocowej Nehemiasz.

O tym, że rannych zostało dwóch wolontariuszy, grupa Nehemiasz informowała 18 marca.

Lżej ranny obywatel Ukrainy, mieszkający na stałe w Polsce, wrócił już do kraju.

Wolontariusz marek, który odniósł ciężkie obrażenia jamy brzusznej podczas ostrzału, najpierw trafił do szpitala w Dnieprze, następnie został przewieziony do innej placówki, gdzie miał czekać na poprawę i ewakuację do Polski.

Jego stan określany był jako poważny, ale stabilny. Mężczyzna został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.



Marek uczestniczył w niesieniu pomocy Ukrainie od jesieni 2022 roku. Przeszedł specjalistyczne szkolenie dla wolontariuszy wyjeżdżających na obszary objęte wojną.



Niestety, jego obrażenia okazały się bardzo poważne. W poniedziałek Inicjatywa Nehemiasz poinformowała o śmierci wolontariusza.



"Dziś nadeszła do nas wiadomość, której nigdy nie chcieliśmy usłyszeć: nasz przyjaciel Marek, wolontariusz dostarczający pomoc humanitarną na Ukrainie, zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran" - czytamy w oświadczeniu Inicjatywy Nehemiasz.



Wolontariusz zmarł w poniedziałek przed południem w klinice w Kijowie.