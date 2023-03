Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 390 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. - Rosja poniesie odpowiedzialność za każdy atak na Ukrainę, za każde zniszczone życie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

ISW pisze, że Ukraińcy przeprowadzili udany kontratak na południowy zachód od miejscowości Iwaniwskie i odepchnęły rosyjskie siły od drogi T 0504 przebiegającej przez tę miejscowość.

Jednocześnie think tank zauważa, że rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Sił, płk Serhij Czerewaty poinformował, iż 19 marca Rosjanie przeprowadzili 25 ataków w rejonie Bachmutu, ale zdołali osiągnąć jedynie marginalne sukcesy.



Czy ukraińska armia przygotowuje się do kontrofensywy w Donbasie?

Think tank zauważa też, że rosyjskie źródła publikują pochodzące z 18 marca zdjęcie przedstawiające kolumnę ukraińskich pojazdów opancerzonych na drodze T 0504, na południowy zachód od Konstantynówki i spekulują, że Ukraińcy mogą przygotowywać się do kontrofensywy na południowy zachód od Bachmutu.



ISW pisze, że wpływowy rosyjski bloger wojskowy twierdzi, że Ukraińcy są obecnie gotowi do zintensyfikowania kontrataków, aby ustabilizować front wokół Bachmutu.

"Coraz intensywniejsze rosyjskie dyskusje o rychłym ukraińskim kontrataku w rejonie Bachmutu sugerują, że rosyjskie źródła są coraz mniej pewne co do tego, czy rosyjska armia jest w stanie utrzymać inicjatywę wokół Bachmutu" - czytamy w analizie.

ISW ocenia też, że rosyjska ofensywa wiosenna może "zbliżać się do kulminacji", a płk Czerewaty mówił 19 marca, że Rosjanie "nie byli w stanie zgromadzić wystarczających sił do spodziewanej, dużej ofensywy w Donbasie i dodał, że obecne rosyjskie działania nie mogą być nazywane 'dużą operacją strategiczną'".



Płk Czerwaty dodał, że Rosjanie nie byli w stanie nawet uzyskać taktycznego sukcesu w postaci zajęcia Bachmutu.



"Rosyjskie siły mają też problemy z zapewnieniem sobie znaczących zysków operacyjnych wzdłuż całej linii frontu, zwłaszcza w rejonie Awdijiwki-Doniecka i Wuhłedaru" - pisze ISW.

Wiosenna ofensywa Rosji: 300 tys. żołnierzy nie dało sukcesu

"Ogólnie rosyjska ofensywa wiosenna prawdopodobnie zbliża się do kulminacji. Trwające rosyjskie ofensywy wzdłuż linii Swatowe-Kreminna, wokół Bachmutu i wzdłuż linii frontu w rejonie Awdijiwki-Doniecka i Wuhłedaru nie doprowadziły do znaczących zysków taktycznych w pierwszych miesiącach 2023 roku" - zauważa think tank.

"Rosjanie skierowali ok. 300 tys. zmobilizowanych żołnierzy, powołanych w ramach częściowej mobilizacji we wrześniu 2022 roku, w celu przeprowadzenia takiej wiosennej ofensywy. Jeśli 300 tys. żołnierzy nie było w stanie dać Rosji decydującej przewagi na Ukrainie, jest mało prawdopodobne, by przyszłe fale mobilizacji przyniosły znacząco inny wynik w tym roku. Ukraina jest więc w dobrej pozycji, by odzyskać inicjatywę i rozpocząć kontrofensywę na kluczowych odcinkach obecnego frontu" - czytamy w analizie.