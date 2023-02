- Z zadowoleniem przyjmujemy zapowiedź Chin, że chcą pokoju, bo do tego zawsze chcemy dążyć w takich sytuacjach jak ta. Ale musimy też jasno powiedzieć, że jeśli są jakieś zamiary i wysiłki Chińczyków i innych, aby zapewnić śmiertelne wsparcie Rosjanom w ich brutalnym ataku na Ukrainę, to jest to nie do przyjęcia - powiedziała w rozmowie z CNN ambasador Linda Thomas-Greenfield.

- To byłaby czerwona linia - dodała.

Stany Zjednoczone zaczęły dostrzegać "niepokojące" kierunki we wsparciu Chin dla wojska Rosji i są oznaki, że Pekin chce potajemnie wspierać Rosjan śmiercionośnym sprzętem wojskowym.

Amerykańscy urzędnicy nie wskazali, jakie dokumenty wywiadu na to wskazują, ale przekazali, że swoimi informacjami podzielili się z sojusznikami podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken podniósł tę kwestię, gdy spotkał się w sobotę z Wang Yi, szefem biura Komisji Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

- Sekretarz był dość dosadny w ostrzeganiu o implikacjach i konsekwencjach tego, że Chiny zapewniają Rosji wsparcie materialne lub pomagają Rosji w systematycznym omijaniu sankcji - powiedział dziennikarzom wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu.