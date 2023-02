Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 359 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wicepremier Ukrainy apeluje, by wszyscy cywile, którzy przebywają jeszcze w Bachmucie, jak najszybciej opuścili miasto.

- Jasną sprawą jest, że z taką Rosją nie da się współpracować gospodarczo, że żadne uczciwe państwo, które chce przestrzegać porządku światowego opartego na prawie międzynarodowym, które chce pokoju, nie może tego zaakceptować. My tego nie akceptujemy, dlatego jesteśmy razem, dlatego Sojuszu Północnoatlantycki i Unia Europejska pokazały wobec tej agresji jedność, co dla mnie, jako bezpośrednio sąsiada Ukrainy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest kwestią niezwykle ważną – powiedział Andrzej Duda.

Reklama

- Wspieramy Ukraińców ze wszystkich sił w ich walce o wolność dzisiaj - dodał prezydent, dziękując „wszystkim, którzy to wsparcie dla Ukrainy realizują i którzy włączyli się do koalicji przekazania nowoczesnych czołgów Ukrainie, tak jak to się dzieje w ostatnim czasie”. Duda zwrócił uwagę, że „bez naszego wsparcia Ukraina się nie obroni, bez wsparcia wspólnoty Zachodu, państw demokratycznych Ukraina upadnie, zostanie zdobyta przez Rosję, zostanie pokonana przez Rosję i nie będzie pokoju na świecie”.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Premier Holandii odwiedził Ukrainę. Konkretnych obietnic w sprawie dostaw broni nie było Premier Holandii Mark Rutte zapewnił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o wsparciu jego kraju w odparciu rosyjskiej inwazji, ale podczas piątkowej wizyty w Kijowie nie złożył żadnych konkretnych obietnic dotyczących pomocy wojskowej.

- Ja nie mam wątpliwości, że Rosja się na Ukrainie nie zatrzyma – ocenił prezydent.

Reklama

Zdaniem głowy polskiego państwa „nie ma innego wyjścia, tylko musimy wspierać Ukrainę ze wszystkich sił”. - Dziękuję za to wsparcie i panu kanclerzowi, i panu prezydentowi, bo ono jest przekazywane i z Niemiec, i z Francji - mówił, zaznaczając, że „tego wsparcia z Zachodu potrzebne jest jeszcze więcej”.