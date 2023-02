Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 358 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraina nie może pozwolić Rosji odzyskać inicjatywy na polu walki.

Andrzej Duda był "Gościem Wiadomości" w TVP Info.

Prezydent relacjonował, że jest w trakcie spotkań z przywódcami europejskimi. Spotkał się dziś z Roshim Sunakiem, na piątek zaplanowane jest spotkanie prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, a w sobotę także z prezydentem elektem Czech Petrem Pavlem.

W poniedziałek rozpoczyna się trzydniowa wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Duda podkreślił, że z tej okazji chce podjąć działania mające na celu "przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa Polski".



Duda ma nadzieję, że w spotkaniu Bukareszteńskiej Dziewiątki, z którą ma się rozmawiać prezydent Biden, weźmie udział także szef NATO Jens Stoltenberg.



- To jest przede wszystkim okazja do rozmowy o bezpieczeństwa w naszej części Europy, jak będziemy dalej pomagali Ukrainie – bo trzeba to robić wspólnie – i jakie decyzje podejmiemy na zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie – powiedział prezydent.

Duda podkreślił, że w Polska liczy na wzmocnienie obecności NATO na wschodniej flance, nie tylko pod względem liczby żołnierzy, ale także pod kątem zwiększenia infrastruktury militarnej. Sprecyzował, że chodzi przede wszystkim o uzbrojenie, które zdaniem prezydenta powinno być magazynowane na terenie Polski i innych państw flanki.



Reakcja sekretarza generalnego NATO na tę koncepcję miała być pozytywna, ale "trzeba na temat tych propozycji jeszcze rozmawiać z sojusznikami".