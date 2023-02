Amerykańska mistrzyni nart czekała na złoty medal do przedostatniej konkurencji kobiecej mistrzostw świata w Courchevel/Meribel. Wygrała slalom gigant z odrobiną szczęścia, w drugim przejeździe popełniła błąd, ale miała zapas wystarczający do zwycięstwa. To 13 medal Shiffrin w MŚ, siódmy złoty – pierwszy w gigancie.