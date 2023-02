Dwaj bojownicy zostali schwytani przez siły ukraińskie pod koniec ubiegłego roku. Obaj są żonaci, mają dzieci i zostali zwerbowani podczas pobytu w więzieniu. Jeden z nich odbywał 20-letni wyrok za nieumyślne spowodowanie śmierci.

Dziennikarze CNN poinformowali rosyjskich najemników, że w każdej chwili mogą zakończyć rozmowę, ale nie skorzystali z tej możliwości. Przez ponad godzinę opowiadali o swoich doświadczeniach.

Obaj bojownicy opowiadali o potwornych stratach podczas szturmów "pierwszej fali" przypominających szarże z I wojny światowej.

- Było nas 90 osób. Sześćdziesięciu zginęło w tym pierwszym szturmie, zabitych przez ogień moździerzowy. Garstka pozostała rannych - mówił jeden z nich, wspominając swój pierwszy szturm w pobliżu wsi Biłohoriwka. - Jeśli jednej grupie się nie udaje, od razu wysyłana jest druga. Jeśli druga jest nieudana, wysyłają kolejną grupę - wspominają.

Drugi bojownik brał udział w trwającym pięć dni natarciu przez las w pobliżu Lisiczańska na granicy ługańsko-donieckiej na wschodniej Ukrainie.

- Pierwsze kroki do lasu były trudne z powodu rozrzuconych min lądowych. Z 10 chłopaków siedmiu zginęło od razu - powiedział. - Nie można było pomóc rannym. Ukraińcy mocno nas ostrzeliwali, więc nawet jeśli ich rany były niewielkie, musisz iść dalej, inaczej to ty obrywasz - dodał.

- Jesteś na miejscu przez pięć dni, ludzie umierają tuż obok mnie, modlą się do Boga, błagają o wodę. Myślisz, że możesz odłożyć broń i nic więcej się nie stanie. A potem walka zaczyna się od nowa 10 minut później, (Ukraińcy) ciągle przychodzą. Fala za falą - wspominał.

Rosjanin powiedział, że u niego zadziałał instynkt samozachowawczy, ale inni zamarli. - Niektórzy zatrzymywali się w lesie i rzucali broń. Ale porzucić broń, to znaleźć się pod ostrzałem snajpera i zginąć - przekazał.

Z ich relacji wynika, że na froncie nie było ewakuacji rannych, a opatrywaniem ran musieli się sami zajmować. - Kiedy pojawiają się ofiary, dostajesz rozkaz, żeby je załadować i nie zastanawiasz się, kto jest martwy, a kto ranny - powiedzieli.

Obaj mówią, że po kilku tygodniach na froncie kierowali się jedną myślą: po prostu przeżyć. - Miałem po prostu chęć przetrwania, bez względu na koszty - mówi jeden z nich.

- Wydawałoby się, że coś poczujesz (po zabiciu kogoś), ale nie, po prostu idziesz dalej - dodaje.

Zwracają uwagę, że nie mogli odmówić wykonania rozkazu, bo oznaczałoby to śmierć. - Jeden mężczyzna został na stanowisku, bardzo się bał, to był jego pierwszy szturm. Otrzymaliśmy rozkaz, aby biec do przodu, Aae ten człowiek schował się pod drzewem i odmówił. Zostało to zgłoszone do dowództwa. Zabrano go 50 metrów od bazy. Kopał sobie grób i wtedy został zastrzelony - wspomina jeden z najemników.

Jak doszło do zwerbowania więźniów? Mężczyźni informują, że Jewgienij Prigożyn śmigłowcem przyleciał do więzienia. -

- Rozważyłem, że sześć miesięcy jest lepsze niż 10 lub 11 lat, które mogę jeszcze spędzić w więzieniu... Chciałem po prostu mieć świeży start w życiu - mówi najemnik.

- Myśleliśmy, że będziemy walczyć z Polakami i różnymi najemnikami. Niemcami. Nie sądziliśmy, że ktoś tam został w armii ukraińskiej. Myśleliśmy, że wyjechali z kraju - dodają.

- Stało się jasne, że oni tylko snują kłamstwa, aby skłonić nas do dołączenia do walki z Ukraińcami. Nikt tak naprawdę nie myślał, że Siły Zbrojne Ukrainy będą rzeczywiście walczyć o swój własny kraj, o swoich bliskich. Dowiedzieliśmy się tego dopiero po pojawieniu się na miejscu - przekazują.

Obaj przyznają, że żałują swojej decyzji, ale jednocześnie chcą wrócić do kraju. - Nie obchodzi mnie Rosja, ale chcę po prostu wrócić do domu - mówi jeden z nich.