Ukraińscy wojskowi i rosyjscy prowojenni nacjonaliści negatywnie oceniają zdolność Rosji do przeprowadzenia szeroko zakrojonej ofensywy w regionie Doniecka w obecnych okolicznościach, w jakich znalazły się rosyjskie siły zbrojne.

Porażka pod Wuhłedarem w obwodzie donieckim mogła dodatkowo osłabić wiarę Rosjan w zdolność sił rosyjskich do przeprowadzenia decydującej ofensywy.

Dysproporcja między ograniczonym, ale znaczącym postępem wojsk rosyjskich w rejonie Bachmutu a brakiem znaczących postępów w innych częściach Ukrainy może potwierdzać obserwacje blogerów wojskowych i Ukraińców, że siły rosyjskie nie są w stanie dokonywać szybkich postępów za pomocą tradycyjnej zmechanizowanej wojny manewrowej.

Analitycy zwracają uwagę, że rosyjskie dowództwo wojskowe rozmieszcza w rejonie Bachmutu swoje najbardziej elitarne jednostki w małych grupach, stosując taktykę infiltracji.

Wydaje się, że taktyka ta prowadzi do znacznych postępów taktycznych sił rosyjskich w rejonie Bachmutu, co może doprowadzić do przewagi operacyjnej, jeśli siły ukraińskie zdecydują się na odwrót .

Rosyjskie ofensywy w innych rejonach obwodu donieckiego i wzdłuż linii Swatowo-Kreminna przyniosły jak dotąd niewielkie postępy, które nie mają znaczenia operacyjnego.

"Rosyjskie wojsko prawdopodobnie nie będzie w stanie zastosować swojego podejścia z obszaru Bachmudu na szerszy teatr (wojenny), ponieważ taktyka, którą tam stosują, jest bardziej dostosowana do zwartych środowisk miejskich, a także dlatego, że rosyjskim siłom brakuje liczby elitarnych formacji potrzebnych do przeprowadzenia w ten sam sposób większej ofensywy na wschodzie Ukrainy" - oceniają analitycy ISW.

Instytut wskazuje również, że założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn próbuje ratować swoje malejące wpływy w Rosji, gdy Kreml nadal ignoruje jego i jego najemników.