Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 338 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że atak rakietowy, jakiego doświadczyła Ukraina 26 stycznia, jest argumentem za dostarczeniem jej większych ilości broni.

W czasie spotkania z przedstawicielami sześciu państw, których armie dysponują czołgami Leopard 2, Robles miała wyrazić gotowość przekazania leopardów Ukrainie - informuje hiszpańska telewizja RTVE.



- Jest jasny cel, by zakończyć wojnę tak szybko, jak to możliwe, doprowadzić do pokoju. Mówimy o wspólnych działaniach, których celem jest wsparcie Ukrainy - stwierdziła Robles.

Hiszpańska minister obrony miała powiedzieć też, że Madryt jest gotów dostarczyć Ukrainie czołgi Leopard 2A4, które stacjonują w Saragossie.

- Ale niektóre z nich nie mogą być użyte, musimy przeanalizować, które mogą być odnowione - stwierdziła.

Według agencji Reutera w bazie w Saragossie stacjonują 53 czołgi Leopard 2.



Wcześniej Hiszpania deklarowała gotowość do dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard 2, ale zaznaczyła, że będzie robić to w koordynacji z grupą stworzoną przez sojuszników, którzy mają ustalić ile czołgów jest potrzebnych i ile może dostarczyć Madryt.



25 stycznia Niemcy wyraziły zgodę na dostawę 14 swoich czołgów Leopard 2 Ukrainie i zgodziła się na reeksport tych czołgów przez inne kraje, które je posiadają.