Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 328 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada ukaranie winnych ataku rakietowego na Dniepr.

Sztab Generalny armii Ukrainy informował w poniedziałek, że rosyjska artyleria ostrzelała ok. 25 miast i wiosek wokół Bachmutu i Awdijiwki, dwóch najgorętszych obecnie punktów na froncie wschodnim, na którym Rosjanie próbują osiągnąć kolejne postępy, zmierzając do zajęcia całego terytorium obwodu donieckiego.



Rosjanie ostrzelali też ponad 30 miejscowości w obwodzie charkowskim i sumskim, w pobliżu granicy z Rosją.

Na południu ostrzelany został Chersoń i kilka innych miast.

- Bardzo ciężkie walki toczą się w dwóch kluczowych sektorach (frontu)... w Bachmucie i Awdijiwce - powiedział ukraiński analityk wojskowy, Ołeh Żdanow, w nagraniu umieszczonym na YouTube. - Wróg stale atakuje, robi to całą dobę. Próbujemy utrzymać nasze pozycje. Rosjanie są aktywni w nocy - bardzo potrzebujemy noktowizorów - dodał.



Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w wieczornym wystąpieniu zaapelował do Zachodu o "przyspieszenie decyzji" w zakresie dostaw broni dla Ukrainy.

Pierwsze i najważniejsze pytanie zawsze dotyczy broni, pomocy, która umożliwiłaby nam pokonanie agresora Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy

Ukraińcy apelują obecnie o jak najszybsze dostawy zachodnich czołgów dla ukraińskiej armii. W poniedziałek Wielka Brytania potwierdziła, że dostarczy 14 czołgów Challenger 2 dla ukraińskiej armii, a także setki pojazdów opancerzonych i zestawy obrony przeciwlotniczej, w ramach kolejnego pakietu pomocy wojskowej.



Rośnie też presja na Niemcy, by te zgodziły się na reeksport czołgów Leopard 2 na Ukrainę przez kraje, które nimi dysponują (w tym Polskę) i by same dostarczyły leopardy ukraińskiej armii.



Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy mówił w poniedziałek o potrzebie przyspieszenia dostaw broni, ponieważ ukraiński rząd spodziewa się, że Rosja "podejmie tzw. ostateczne uderzenie".



Daniłow na antenie ukraińskiej telewizji mówił, że taka duża rosyjska ofensywa może rozpocząć się w rocznicę inwazji, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku lub w marcu.



- Musimy przygotowywać się na taki obrót zdarzeń każdego dnia. I przygotowujemy się. Pierwsze i najważniejsze pytanie zawsze dotyczy broni, pomocy, która umożliwiłaby nam pokonanie agresora, który najechał nasz kraj - mówił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy.