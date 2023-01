Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 320 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraińcy nadal bronią Bachmutu i Sołedaru w obwodzie donieckim.

W izraelskich mediach podano, że decyzja podjęta przez USA jest wynikiem większego nacisku na bezpieczeństwo informacji i ochronę amerykańskich interesów.

Reklama

Powołując się na anonimowe źródła, w publikacji podano, że izraelskie siły powietrzne (IAF) zgodziły się na ten wymóg i zaprzestały przydzielania pilotów do samolotów F-35 Adir.

Wspomniane posunięcie Stanów Zjednoczonych wynika z coraz większego nacisku na bezpieczeństwo informacji i ochronę interesów USA.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Amerykańskie i europejskie części w irańskich dronach kamikadze W ramach projektu badawczego prowadzonego przez organizację pozarządową StateWatch w dronach Shahed 136 znaleziono komponenty pochodzące od 30 europejskich i amerykańskich firm.

Reklama

Myśliwiec Adir to jednomiejscowy, wielozadaniowy samolot wyposażony w technologię stealth, który może być używany do zbierania danych wywiadowczych i misji szturmowych. Jest to również jedyny myśliwiec z przedziałem do przechowywania niewykrywalnej broni.

Każdy myśliwiec F-35 Adir kosztuje od 85 do 100 milionów dolarów. Może latać z prędkością 1,6 Macha i mieć zasięg 2200 kilometrów. Izrael zakupił już 50 takich samolotów od USA, z możliwością zakupu kolejnych 25 w przyszłości. W sumie IAF będzie miał trzy operacyjne eskadry IAF w ciągu dekady.

Chociaż nie ustalono żadnych wzajemnych powiązań, decyzja Stanów Zjednoczonych o ograniczeniu pilotom obcego pochodzenia latania F-35 została podjęta po tym, jak Chiny zostały oskarżone o rekrutację zachodnich pilotów-weteranów do szkolenia pilotów myśliwców Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńcze, szczególnie w zakresie lądowania i startu z lotniskowców.

Zgodnie z aktem oskarżenia opublikowanym przez amerykański sąd w zeszłym miesiącu, australijski pilot Daniel Duggan, były lotnik amerykańskiej piechoty morskiej, jest oskarżony o naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących kontroli zbrojeń poprzez uczenie chińskich pilotów myśliwców, jak lądować na lotniskowcach. Pilot został aresztowany i czeka na ekstradycję do USA.

Stany Zjednoczone wyraziły zaniepokojenie także innym sprzętem Sił Zbrojnych Izraela. Przedstawiciele rządu USA skontaktowali się ostatnio z IDF i wyrazili zaniepokojenie faktem, że izraelskie wojsko ma samochody wyprodukowane w Chinach, które są używane przez oficerów.

USA są zaniepokojone tym, że chińskie samochody z zaawansowanymi systemami multimedialnymi mogą oznaczać poufne informacje z telefonów komórkowych oficerów IDF i przechowywać je w sieci w chmurze dla chińskiego wywiadu.

Reklama

Jednak w tej kwestii osiągnięto kompromis, przesyłając poufne informacje do chronionego i bezpiecznego systemu izraelskiej chmury.

O tym, że części i technologie docierają do państw, które są potencjalnymi wrogami, jak Chiny czy Iran, świadczy znalezienie w zestrzelonych w Ukrainie irańskich dronach Shahed części wyprodukowanych w USA i w Europie, a których handel jest objęty sankcjami.