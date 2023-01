Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 320 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraińcy nadal bronią Bachmutu i Sołedaru w obwodzie donieckim.

Challenger 2 to czołg podstawowy produkcji brytyjskiej pochodzący z pierwszej połowy lat 90. XX wieku, należący do trzeciej generacji czołgów. Wielka Brytania ma ok. 400 czołgów tego typu.



Dyskusje na temat przekazania pewnej liczby czołgów Challenger 2 Ukrainie mają toczyć się "od kilku tygodni" - informuje Sky News, powołując się na źródło znające szczegóły rozmów w tej sprawie.

Czytaj więcej Publicystyka Marek Kozubal: Ile Leopardów może przekazać Polska Ukrainie Polska rozważa przekazanie na wschód około 10 czołgów Leopard, ale liczy na to, że Niemcy stworzą koalicję użytkowników tych maszyn, aby w większej liczbie mogły one wzmocnić Siły Zbrojne Ukrainy.

Jak dotąd ukraińska armia nie otrzymała od sojuszników z Zachodu żadnego czołgu zachodniej produkcji - Ukrainie dostarczano dotychczas jedynie poradzieckie czołgi i pojazdy opancerzone (m.in. Polska przekazała Ukrainie ok. 200 czołgów T-72).

Polska rozważa przekazanie Ukrainie ok. 10 czołgów Leopard 2

W ubiegłym tygodniu Niemcy poinformowały, że wyślą bojowe wozy piechoty Marder Ukrainie, co było odpowiedzią na apele Kijowa o przesłanie ukraińskiej armii zachodnich pojazdów opancerzonych, bez których Ukraińcy nie będą w stanie wyprzeć z kraju rosyjskich wojsk.

W tym samym czasie Francuzi poinformowali, że przekażą Ukrainie transportery opancerzone, określane przez niektórych jako lekkie czołgi, AMX-10 RC.

Ukraińcy od dawna proszą jednak o dostawy zachodnich czołgów - Leopardów i Abramsów - czego państwa Zachodu, jak dotąd, odmawiały, uznając czołgi za broń ofensywną.

W weekend temat ewentualnego przekazania Leopardów Ukrainie poruszył na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - Sami, jako Polska, bez szerszej koalicji nie zamierzamy przekazywać czołgów Leopard 2 Ukrainie - mówił.

Robert Habeck, wicekanclerz i niemiecki minister gospodarki, mówił w niedzielę, że Berlin nie wyklucza dostaw Leopardów Ukrainie w przyszłości. Jednak w poniedziałek rzecznik niemieckiego rządu oświadczył, że Berlin nie planuje na razie przekazania czołgów Leopard 2 Ukrainie.

W kontekście doniesień Sky News o dostawach Challanegerów na Ukrainę, ukraińskie źródło cytowane przez brytyjską stację podkreśla, że ewentualna decyzja Brytyjczyków "zachęciłaby innych" do przekazania czołgów Kijowowi.



Sky News zastrzega, że rząd Rishiego Sunaka nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji ws. Challengerów dla Ukrainy.



- To byłby dobry precedens pokazujący innym - przede wszystkim Niemcom z ich Leopardami... i USA z Abramsami... - mówi ukraiński rozmówca Sky News.



Jak pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Marek Kozubal Polska rozważa przekazanie Ukrainie ok. 10 czołgów Leopard 2. Gotowość do przekazania Ukraińcom Leopardów deklaruje też Finlandia.